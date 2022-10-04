Для любителей бега – новое предложение от спортивного сообщества Мозырского нефтеперерабатывающего завода. 22 октября пройдет большой легкоатлетический кросс. Его участником может стать любой желающий в возрасте от 18-ти лет.

Пять километров в хорошем настроении предлагают пробежать мозырянам 22 октября. Место проведения большого легкоатлетического кросса – гребная база СДЮШОР «Жемчужина Полесья». Организаторы – спортсмены-любители и профсоюзная первичка Мозырского НПЗ, — приглашают на забег всех желающих старше 18 лет. Интересно, что верхний возрастной порог не ограничен! Соревнования пройдут в личном зачете в четырех возрастных категориях: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 и 50 и старше. Заявку на участие можно подать в мессенджерах по номеру: +375-33-37-88-200. Или на электронную почту ppo_mnpz@mail.ru до 18 октября.