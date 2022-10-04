Главное ребята, сердцем не стареть! Мероприятие ко Дню пожилых

Тщательно продуманные образы: праздничные наряды, к ним аксессуары, прическа и макияж. У мужчин строгие костюмы. К созданию образов приложено много усилий. И повод есть. Ежегодный праздничный концерт, приуроченный ко дню пожилого человека. Люди «золотого» возраста своими силами готовят развлекательную программу. Кто-то танцует, кто-то поет соло, а кто-то объединяется в полноценный певческий коллектив. Однако были и приглашенные артисты. Свой хореографический номер представил детский ансамбль «Палеская зорачка».

На базе территориального центра обслуживания населения действует отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста. Для них организуются всевозможные мероприятия, выставки и фестивали. А также кружки: от шитья и вязания, до изучения компьютерной грамотности и иностранных языков.

На данный момент в отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста зачислено 50 человек. Их девиз очень прост: «У меня еще много сил, потенциала и возможностей. И это нужно реализовывать».

Екатерина Горбачёва, Юрий Горобец. ТКМ