У Мозырского домостроительного комбината – новый руководитель. На эту должность согласован Валерий Третьяков

На должность директора Мозырского домостроительного комбината согласован Валерий Третьяков. Об этом стало известно по итогам кадрового дня в Гомельском облисполкоме. Новый руководитель крупнейшего в регионе строительного предприятия имеет большой управленческий стаж. В послужном списке — работа зампредом Брагинского райисполкома и председателем комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома. Экс-гендиректор домостроительного комбината Александр Соболев ранее покинул пост в связи с выходом на заслуженный отдых. Мозырский ДСК – один из лидеров строительного комплекса Гомельщины, на его долю приходится порядка 30% возводимого жилья. Работники предприятия возводят дома не только в Беларуси, но и в Российской Федерации.