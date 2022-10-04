Детская школа искусств №2 готовит творческий подарок мозырянам ко Дню матери и приглашает посетить концерт и выставку-ярмарку

Музыкальный #live концерт ко Дню матери представит детская школа искусств №2. У программы теплое душевное название – «Мир под названием МАМА…». Талантливые воспитанники разных отделений и их педагоги презентуют зрителям творческие номера, посвященные самому важному человеку в жизни – любимой маме! Билет на этот концерт станет замечательным подарком ко Дню матери. Его цена – всего 5 белорусских рублей. Мероприятие начнется 14 октября в 18.00 на большой сцене Мозырского драматического театра.