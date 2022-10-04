Море «Южного». Микрорайон вновь затапливает

На «горячую линию» «Телеканала «Мозырь» вновь обратились жители микрорайона «Южный». В сезон дождей, который только начался, на местных улицах появились настоящие озера. Вместе с тем, затапливаются подвалы и приусадебные участки. Масштаб бедствия оценила наша съемочная группа.

Сегодня микрорайон «Южный», по горькой иронии, точно соответствует своему названию: куда ни глянь – море воды. Вот только речь идет о жизни не на теплом побережье, а в одном из городских районов Мозыря. Чтобы попасть на место съемки – улицу Кленовую, — нам пришлось переобуться, в прямом смысле. Для местных жителей резиновые сапоги – обязательны в списке сезонных покупок. По словам жильцов «Южного», с приходом дождей проблема затопленных дорог коснулась всего микрорайона.

Затопленные подвалы и залитые водой приусадебные участки – вот реальность местных жителей. Проблему решают разными способами: кто-то просто забрасывает стройку, кто-то сразу привозит материалы и делает искусственный подъем. Родителям, чтобы отправить детей в школу или детский сад, нужно проходить еще один квест. Многодетный отец Сергей в построенный дом планировал заселиться к Новому году. Сейчас, по его признанию, переезд для семьи оказался под большим вопросом. Причина всё та же: к этому дому можно лишь подплывать.

О проблемах «Южного» широкой общественности известно давно. Домовладельцы продолжают обрывать телефонные линии и обивать пороги различных инстанций с одной целью: добиться комфортных условий проживания. Часть вопросов (таких, как уличное освещение, коммуникации, безопасный переход проезжей части) постепенно решается. Речь о строительстве системы воодоотведения тоже шла в этом году. Как сообщили в Управлении капитального строительства Мозырского района, до 1 ноября подрядчики приступят к выполнению работ, как только разрешающие документы пройдут экспертизу.

Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов. ТКМ