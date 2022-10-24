На объектах торговли и услуг по всей Беларуси работают мониторинговые группы. Их главная задача – контроль за необоснованным ростом цен. В поле зрения – как крупные города, так и райцентры. В Наровле мониторинг цен провел депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Феликс Яшков

Наровля, улица Корзуна, 64. По этому адресу находится самый крупный сетевой магазин райцентра. Расположение выгодное, ассортимент огромный. На нехватку посетителей тут не жалуются. Именно в этот торговый объект с мониторинговой группой исполкома выехал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Феликс Валентинович Яшков. В руках – перечень социально-значимых товаров как промышленной, так и продуктовой группы. Особое внимание топу товаров: молоко, яйца, крупы, масло. И чаще всего на них цены остались прежними с 5 октября. Рейд от полки к полке, в деле мониторинга повышения цен и копейка имеет значение.

Феликс Валентинович акцентировал внимание: чтобы не допустить нарушений, надо внимательно изучать новые документы. Ценовых нарушений в наровлянском «Евроопте» не выявили. Всего в районе 96 торговых объекта всех форм собственности. С пятого октября мониторинговая группа проверила их всех.

К поручению Президента – не допустить необоснованного роста стоимости товаров, отнеслись в Наровле серьезно. Повторимся, нарушений не выявлено. Однако не зря говорят – доверяй, но проверяй. Помогает и народный контроль – сообщить о «накрутках» можно на единый номер 191. Информация принимается с 9:00 до 18:00, в том числе и в выходные дни (в воскресенье — до 13:00). Поступившие сведения будут оперативно проверены и использованы при проведении контрольных мероприятий.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ