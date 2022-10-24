Километры дорог на своих двоих или на велосипеде. Мозырский туристический клуб «Ориентир» традициям не изменяет. И вновь собирает друзей на осенний любительский марафон «Припятский». В субботу, 29 октября, самые быстрые, выносливые и ориентированные участники выйдут на старт. Силу воли, физическую подготовку и упорство атлетов и велосипедистов испытает сама природа Полесья. Спортсмены предстоит одолеть определенный маршрут, перемещаясь от одной контрольной точки к другой. Три дистанции – 17, 25 и 55 километров. Две категории – бег и вело. И практически нет возрастных ограничений. Регистрация на марафон продолжается на официальном сайте туристического клуба «Ориентир».