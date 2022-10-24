24 октября стартовало профилактическое мероприятие «Детство без опасности!»

За девять месяцев этого года на территории Гомельской области с участием несовершеннолетних произошло 41 до рожно-транспортное происшествие, в котором погибло 4 детей и 43 – получили травмы различной степени тяжести. В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, с 24 октября по 11 ноября госавтоинспекторы проведут масштабное мероприятие под названием «Детство без опасности!», в рамках которого будет организована широкомасштабная информационно-разъяснительная работа среди населения о проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, причинах и последствиях ДТП с участием несовершеннолетних, мерах профилактики, а также разъяснения нововведений в ПДД (вступающих в законную силу с 27.10.2022), касающихся велосипедистов и средств персональной мобильности.