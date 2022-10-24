В завершении Недели родительской любви «Аллею отцов» разбили возле дома на бульваре Юности, 10. Здесь располагается детская школа искусств №2, педагоги и воспитанники которой инициировали посадку. Основными участниками акции стали мужчины – отцы детей-учеников школы искусств.

У славянских народов принято считать, что мужчина должен посадить дерево, вырастить сына и построить дом. С первой задачей эти папы справились на 100%. Впрочем, как и со второй. А некоторые и перевыполнили в несколько раз.

Все папы получили подарки. С Днем отца поздравил Красный Крест и педагоги. За саженцами теперь будут ухаживать воспитанники школы искусств. Организаторы акции надеются, что их начинание станет хорошей городской традицией. И каждый год ко Дню отца будут появляться новые зеленые аллеи.

Екатерина Юрченко, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ