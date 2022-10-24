На Мозырском НПЗ выбрали нового лидера молодежного движения

Активная жизнь в самом активном возрасте. Такого правила жизни придерживаются молодые сотрудники Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Первичная организация БРСМ на этом предприятии – самая крупная в регионе.

Сегодня на заводе прошла своеобразная смена лидерского поколения. Семь лет заводскую первичку БРСМ возглавлял Кирилл Мазуренко. Молодого инициативного парня поддерживали коллеги и руководство нефтегиганта. Общественные и культурные мероприятия, поддержка патриотических, спортивных, благотворительных проектов. Молодежный актив завода всегда был в центре внимания и не давал скучать остальным. У вновь избранного лидера БРСМ на Мозырском НПЗ Марии Вербило – высокая стартовая планка.

Чувствовать настроение молодежи, следить за трендами и всегда идти вперед. Руководство Мозырского НПЗ всегда подчеркивает, за молодежью – будущее! И обеспечивает всестороннюю поддержку.

Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов. ТКМ