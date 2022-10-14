В Мозырском роддоме утро началось с цветов и подарков. Поздравления для мамочек

Рождение ребенка – это то свидание для женщины, которое точно заканчивается любовью на всю жизнь. В День матери в Мозырском роддоме поздравления принимали 26 прекрасных мам. Кто-то из них счастье материнства познал впервые. У других на руках – уже второй и даже третий малыш. Но в глазах каждой – особая нежность.

День матери в Беларуси имеет свою историю, традиции и с каждым годом по популярности приближается к Международному женскому дню. Гости роддома – представители райисполкома, Совета депутатов, общественной организации «Белая Русь», — не скупились на добрые слова в адрес тех, кто подарил жизнь новым жителям региона.

Отдельно поздравили коллектив Мозырского роддома, для персонала которого День матери – праздник особенный. Ведь они первые, кто делит с женщинами радость материнства. От руководства района и всех мозырян в подарок – денежный сертификат на укрепление материально-технической базы. Молодым мамам вручили цветы, комплекты для новорожденных и подарок от Туровской епархии – образ Пресвятой Богородицы.

Поддержке материнства в Беларуси уделяется большое внимание. Трехлетний отпуск по уходу за ребенком, адресная социальная помощь, выплата пособий, программа «Семейный капитал» и постоянная поддержка родителей, воспитывающих детей. Сегодняшний праздник призван напомнить об одном из важных женских призваний – продолжении жизни на земле.

Самые искренние и душевные поздравления – для вас, дорогие мамы Мозыря!