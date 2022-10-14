С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

Большой концерт-праздник для всех мозырских мам

14 октября 2022, 16:22

Слова благодарности и признательности звучали в адрес тех, кто дарит нежность, любовь, жизнь! В Мозырском драмтеатре прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню матери.
Во время чествование женщинам вручили почетные грамоты и благодарственные письма от руководства райисполкома и районного Совета депутатов. А большой яркий творческий подарок подготовили школьники и их педагоги. Талантливые ученики разных городских школ читали стихи, пели и танцевали. Одним словом, поздравляли женщин Мозыря с прекрасным праздником, Днем матери.

Комментарии запрещены
«
»