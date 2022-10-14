Праздничный концерт в Козенском доме культуры

В зале Козенского дома культуры многолюдно. В основном, это мамы и бабушки. Они – герои вечера. В начале торжественной части добрым и теплым словом вспомнили одну из старейших жительниц Козенского сельского совета, женщину, у которой трое детей, 7 внуков и 6 правнуков,- Марию Алексеевну Мартинович. Она – как пример для подражания.

С наилучшими пожеланиями к женской аудитории обратилась управляющая делами Козенского сельского исполнительного комитета Валентина Алексеевна Борисенко. Дома любящая, заботливая мама, на работе – ответственный наставник, опытный руководитель, деловой партнер. Женщина 21 века многогранна. На сцену за благодарственными письмами от Мозырского Совета депутатов поднимались лучшие работники сферы образования, здравоохранения и торговли. Торжественное мероприятие, которое получилось теплым и душевным, завершил праздничный концерт.