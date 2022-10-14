Какая она, твоя мама? Рассказали малыши из детского сада

Среди тысяч добрых слов самые трогательные – это поздравления от сыновей и дочек. По уже сложившейся традиции в канун Дня матери наша съемочная группа заглянула в один из мозырских детских садов, и спросила у малышей: «Какая она, твоя мама?»

Главные поздравления сегодня звучат от тех, без кого День матери был бы невозможен. Сыновья и дочки всех возрастов спешат сказать своим мамам самые искренние и трогательные слова. Какая она, твоя мама? Мы спросили у воспитанников детского сада №41.