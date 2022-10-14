Мама, жена, майор. Легко ли совмещать семью с работой в правоохранительных органах?

Легко ли совмещать семью с работой в правоохранительных органах, рассказала начальник уголовно-исполнительной инспекции Мозырского РОВД Ирина Куликова.

Красивая светловолосая женщина в форме – майор милиции Ирина Куликова. Начальник уголовно-исполнительной инспекции служит уже 18 лет. Но главная роль майора Куликовой – это роль семейная. В первую очередь, она жена и дважды мама.

Главная опора в жизни для нашей героини – любящий супруг. Роман Куликов – тоже служит в Мозырском РОВД, сегодня возглавляет оперативно-дежурную службу. Муж и жена с честью носят милицейские погоны и воспитывают двух детей – дочь и сына. Супруги Куликовы не понаслышке знают, совместить ответственную работу и дом – задача сложная. Но, когда объединяет любовь, то все по плечу.

Старшая дочь Куликовых Арина уже закончила университет, и связала жизнь с научной деятельностью. Сын Глеб в этом году пошел в первый класс. Станет ли он милиционером, как родители, покажет время. А пока самый любимый момент в праздники и будни – это общая семейная прогулка. Когда у мамы и папы совпадают выходные на службе.