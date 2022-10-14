Мозырянке Светлане Бобр, маме пятерых детей, вручили почетную награду – Орден матери. Накануне съемочная группа телеканала побывала в гостях у Светланы и Дениса Бобр. О том, как живет большая семья, далее в сюжете

Семью Светланы и Дениса Бобр невозможно назвать скучным словосочетанием – «ячейка общества». Это – команда. Настоящая, дружная и сплоченная. Заботливое отношение друг к другу, родители прививают своим детям. А те в свою очередь учатся с такой же заботой, любовью и уважением относиться к себе и окружающим. Супруги воспитывают двух дочерей и трех сыновей. Однако в полном составе семья, по крайней мере, сейчас, собирается редко. У старшего сына Евгения уже своя семья, 22х летний Вячеслав отдает долг Родине, служит в армии. Поэтому порядком в доме «заправляют» 16 летний Сергей, первоклассница Даша и маленькая Софья, всеобщая любимица. Супруги не скрывают, что оба мечтали иметь много детей. Денис пусть и рос в небольшой семье, зато свою всегда представлял большой и шумной. А Светлана выросла в многодетной семье, пример родителей взяла за основу.

Каждый ребенок разный, требующий к себе индивидуального подхода. Особенно рада внукам бабушка и дедушка. Как говорит Светлана – они у них современные. Если ребята захотят развлечений – все знают, к кому обращаться.

Первоклассница Даша точно рада, что у нее большая семья. Брат поможет сделать уроки, а после, им с маленькой Соней доступны все виды развлечений. Особенно девочки любят рисовать и лепить из пластилина.

Пока мы беседовали с Дашей, остальные домочадцы занялись сервировкой стола. Работали слаженно, спокойно и душевно. Такая же атмосфера царила за столом весь оставшийся вечер. За время, проведенное вместе, мы уяснили точно – любовь и счастье в большой дружной семье способны перекрыть все сложности и проблемы. Совсем скоро будет очередной повод собраться. Указом Президента Светлана Михайловна награждена Орденом матери. Она точно знает, это награда – заслуга всей большой семьи.