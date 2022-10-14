Православные верующие сегодня празднуют Покров Пресвятой Богородицы

Каждый год 14 октября православные верующие отмечают один из самых почитаемых праздников – Покров Пресвятой Богородицы. В этот день верующие вспоминают явление Божией Матери в храме в Константинополе. Покров не принадлежит к числу 12 главных праздников церковного календаря – он относится к событиям, которые произошли не в годы жизни Девы Марии. Однако этот день считается одним из самых почитаемых и значимых. Пресвятую Богородицу благодарят за ее мудрость, любовь и милосердие. В Покров принято печь блины и приглашать в гости родных и близких. Праздник следует встречать весело, чтобы зима прошла без сложностей. Считается, что брак, заключенный на Покров, будет долгим и счастливым. Также в день Покрова не следует ругаться и вступать в конфликты. А вот щедрость и доброта, наоборот, – принесут в дом благополучие и гармонию.