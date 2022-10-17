В Мозырском районе проводится республиканская акция МЧС «За безопасность вместе»

Повысить уровень безопасности населения – такова цель проведения республиканской пожарно-профилактической акции по предупреждению пожаров и гибели людей от них «За безопасность вместе». Инициатор – Министерство по чрезвычайным ситуациям. Сроки проведения – с 17 октября по 2 ноября. В рамках акции акцент делается на обследовании противопожарного состояния домовладений одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов, семей, в которых дети находятся в социально опасном положении, проведении инструктивно-разъяснительной работы по соблюдению правил пожарной безопасности, информировании населения о возможностях государственных организаций по оказанию услуг по обеспечению их безопасности. Также в рамках акции в качестве консультативной помощи Мозырский ГРОЧС предлагает всем желающим обратиться к ним для проведения обследования противопожарного состояния жилья.