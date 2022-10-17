В минувшие выходные в Мозыре произошло ДТП с участием мотоциклиста

15 октября 34-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Мазда», двигалась по ул. Чапаева в направлении Пролетарской при повороте налево не убедилась в безопасности совершаемого маневра. В результате машина столкнулась с мотоциклом «Ямаха». 36-летний мотоциклист в этот момент двигался в попутном направлении и совершал обгон транспортного средства. В результате ДТП водитель мотоцикла, а также его 46-летняя пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.