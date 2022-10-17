Мониторинг цен в Гомельской области ведут более 170 групп местных органов власти. Параллельно за исполнением Директивы №10 следят мониторинговые группы комитета госконтроля и финансовой милиции.

Мониторинг цен в Гомельской области ведут более 170-ти групп местных органов власти. В их составе, кроме работников исполкомов, представители профсоюзов, местных Советов депутатов и общественных объединений. Всего за время действия Директивы №10 под мониторинг попали больше 4х тысяч объектов. Параллельно работают группы Комитета Госконтроля и финансовой милиции. По информации телеграмм-канала «Гомельщина официально», на вечер 16 октября установлено 12 фактов, по которым будет дана оперативная оценка. В исполкомах продолжают работать горячие линии, на них уже поступило более 100 звонков. В основном, речь идет вопросах от юрлиц и идивидуальных предпринимателей разъяснительного характера