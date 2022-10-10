В Мозыре произошло ДТП со служебной машиной ГАИ, которая двигалась с включенными маячками и сиреной

ДТП с участием служебного автомобиля ГАИ произошло 8 октября на улице Пролетарская. По информации МВД, экипаж оперативно двигался на помощь другому наряду, который задерживал правонарушителя, оказывавшего сопротивления. При этом были включены маячки и звуковая сирена. Сотрудники ГАИ выехали на полосу встречного движения для объезда остановившегося транспорта. Там и произошло столкновение с автомобилем «Форд Фокус», за рулем которого был 42-летний мозырянин. Водитель совершал поворот налево. В результате происшествия никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.