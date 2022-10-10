Цветы, шары и подарки. Вековой юбилей отметила мозырянка Мария Антоновна Николаева

Дожить до 100 лет. Такое пожелание обычно звучит в адрес именинника. И у некоторых это пожелание становятся реальностью. Мария Антоновна Николаева весь субботний день принимала гостей. Поздравить юбиляра пришли не только дети, внуки и правнуки, но и представители администрации, комитета по труду, занятости и социальной защите населения, а также отделение по гражданству и миграции. Ведь сто лет – время менять паспорт.

В свои сто Мария Антоновна женщина бодра и активна, с удовольствием встречает гостей и принимает поздравления.

Мария Антоновна Николаева вспоминает прожитую жизнь. Говорит, много в ней было сложного и неспокойного, много и интересного. Учеба, работа, любовь и семейная жизнь, война, эвакуация, развал Советского Союза, переломная эпоха 90х – и это только часть того, что уместилось в ее сто лет. Она любит делиться историями из своей жизни, легко поддерживает разговор. И в свой день рождения женщина говорит людям много искренних пожеланий.

Принимая поздравления, женщина не скрывает – она счастливый человек, ведь у нее есть спокойствие и забота близких людей. Две дочки, 3 внука, 6 правнуков и 2 праправнука. Самым главным достижением своего века Мария Антоновна считает свое продолжение. Свою семью.