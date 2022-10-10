Мозырь стал одним из немногих городов Беларуси, куда прибыла для поклонения верующих копия одной из почитаемых православных святынь – Годеновский Крест. Согласно преданию, в 1423 году, пастухи, пасшие скот на Сахотском болоте, стали свидетелями чудесного явления: в небе возник столп света, из него появилось Распятие, а рядом – образ святителя Николая Чудотворца с Евангелием. Неожиданно раздался голос, который повелел возвести для явленной святыни храм. Для нее была построена деревянная Крестовоздвиженская церковь прямо на болоте, на месте которого за одну ночь образовался холм. Летопись повествует, что и во время строительства храма, и после было явлено много чудес и знамений, которые фиксировались в особой книге. В настоящее время крест хранится в церкви российского села Годеново Ярославской области. Его копию перевозят по территории Беларуси участники автомобильного крестного хода «Святая Русь», посвященного 600-летию явления чудотворного креста. Целый день у мозырян была возможность прикоснуться к святыне. До 13 октября включительно крест будет размещен в храмах Туровско-Мозырской епархии Ельска и Наровли.