Гражданские инициативы в действии. На территории 11-й школы появился «ДеТочка-парк»

В Мозыре реализуют интересную гражданскую инициативу: на территории 11-й школы появится открытая игровая площадка «ДеТочка-парк». Участие в проекте принимают жители микрорайона «Молодежный». В минувшие выходные взрослые и дети вместе высаживали на территории площадки деревья и кустарники.

Открытая игровая площадка «ДеТочка-парк» на территории 11-й школы появилась недавно, но уже стала любимым местом отдыха для самых юных жителей микрорайона «Молодежный». В первую очередь, сюда приходят мамы с детьми.

Над реализацией общественно-полезного проекта работала инициативная группа от 11-й школы. Заручились поддержкой районных общественных организаций и родителей, и подали заявку на участие в конкурсе гражданских инициатив. Полученный грант уже начали осваивать.

В будущем в «ДеТочка-парке» планируется проводить спортивные мероприятия, квесты, мастер-классы, игровые программы с аниматорами. А пока ученики 11-й школы вместе с педагогами и родителями создают экологичный задел: по территории всей площадки высадили деревья и кустарники. Каждый класс будет ухаживать за своим насаждением, чтобы здесь была красивая зеленая зона отдыха.

Уже сегодня «ДеТочка-парк» — место, где могут кататься на качелях малыши и общаться на свежем воздухе дети постарше. К слову, доступна площадка не только школьникам, а всем жителям и гостям микрорайона «Молодежный». С одной оговоркой от инициаторов проекта: будьте бережны к тому, что создается чужим трудом на благо общества.