В Мозыре милиционеры помогли пожилой женщине

Поздним вечером наряд патрульно-постовой службы милиции следил за порядком на улице Литейной. Подойдя к частному дому №9, который разделен на две семьи, правоохранители услышали женский крик и просьбы о помощи. Войдя в квартиру, милиционеры увидели пожилую женщину, которая с трудом передвигалась в темноте. Она рассказала, что у нее дома пропал свет, а обратиться за помощью не к кому. Правоохранители одинокую бабушку в беде не оставили. Они выяснили причину, почему в квартире нет света. Причина оказалась банальна – перегорела лампочка. Ее заменили, бабушка была весьма благодарна.