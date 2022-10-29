29 октября в Беларуси пройдет единый день озеленения

29 октября Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды в рамках осенней кампании по озеленению «Вместе за чистую и зеленую страну» и экологической акции «Дерево героя» проведет во всех регионах Беларуси единый день озеленения. Приглашают всех жителей страны принять активное участие! С 17 сентября текущего года Минприроды объявило в Беларуси осенний месячник по озеленению «Вместе за чистую и зеленую страну». Старт данной кампании был назначен в День народного единства неслучайно – деятельность по озеленению за много лет уже стала одним из символов единения жителей Беларуси во благо восстановления и сохранения природы родного края. В Год исторической памяти посадка деревьев приобрела особый смысл. Деревья всегда считались символом продолжения жизни – это единение предков и потомков, надежд будущего и памяти прошлого. Этой весной Минприроды инициировало в Республике Беларусь закладку парков, аллей и садов, высадку деревьев в память о павших воинах в местах боевых действий, а также уход за уже высаженными деревьями. Экологическая акция «Дерево героя» продолжается в рамках осеннего месячника по озеленению. Места проведения акции в Мозырском районе – Слободской сельсовет, деревня Малая Слободка, аллея Славы.