Сегодня вступили в силу изменения в Правилах дорожного движения

27 октября в Беларуси начали действовать обновленные Правила дорожного движения. В новых правилах закреплено предоставление преимущества пешеходу и велосипедистам, последним теперь можно не спешиваться перед пешеходным переходом. Водителям можно не возить с собой документы о техосмотре и страховку, если она заключена в электронном виде. Вместо прав можно предоставить биометрический документ — идентификационную карту гражданина. Закреплена обязанность своевременно получать разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Электромобилям разрешается ехать по выделенной для общественного транспорта полосе. Зарядка электромобилей считается остановкой. Стоянка на местах для зарядки электромобилей запрещена. На ней можно будет только производить зарядку. Водитель обязан предоставить преимущество пешеходам, не закончившим переход, и уступить дорогу велосипедистам, завершающим пересечение. В правилах закреплено правило двух полос в спорном вопросе пропуска пешехода на переходе. Преимущество пешеходу считается предоставленным, если расстояние между автомобилем и пешеходом составляет не менее двух полос. Теперь при въезде на круговой перекресток «подача сигнала световыми указателями поворота не производится. На автомагистралях и дорогах для автомобилей по новым правилам можно ехать 120 км/ч.