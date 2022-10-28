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Рубрика: Новости

Военный комиссар Мозырского, Ельского и Наровлянского районов Андрей Аршинов встретился со студентами МГПУ

28 октября 2022, 17:41

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