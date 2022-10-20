В Калинковичском районе открыли для движения часть новой дороги М10 граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин

Пока для транспорта открыли только первый путепровод. Горбатый мост, так его называли автолюбители, расширили и подняли выше для электрификации находящейся под ним железнодорожной ветки. Проехать пока можно только до поворота в деревню Рудня Горбовичская. Работы начали в октябре прошлого года. Генеральным подрядчиком реконструкции выступил Гомельский дорожно-строительный трест № 2. Сдача в эксплуатацию второго путе­провода запланирована на первое полугодие 2023 года.