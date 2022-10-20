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Рубрика: Новости

Почти 51 тысячу человек планируется привить от гриппа на Мозырщине

20 октября 2022, 18:40

Кампания по вакцинации от гриппа началась в Беларуси еще 1 октября. Именно прививку медики называют самым действенным методом профилактики.
Всего в Мозырском районе планируется привить от гриппа почти 51 тысячу человек. Доступны препараты российского и французского производства. Параллельно продолжается и вакцинация от коронавируса.
Осень и зима – это гарантированное похолодание и много осадков. Что приводит к росту заболеваемости. В первую очередь, вакцинироваться необходимо группам высокого риска: это маленькие дети, пожилые, беременные. Конечно, сами медики и представители других профессий, которые предполагают общение с большим количеством людей.
Екатерина Юрченко, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ

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