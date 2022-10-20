Родители, будьте внимательнее! За два последних месяца в области 6 детей пострадали в результате неосторожного обращения с огнем

Родители, будьте внимательнее! Спасатели МЧС говорят о печальной статистике: за два последних месяца в области 6 детей пострадали в результате неосторожного обращения с огнем.

В начале осени в Гомельской области зафиксировано шесть случаев получения ожогов детьми. Как показали последующие проверки, каждый раз первопричина – родительская беспечность и невнимание к сыновьям и дочкам. Еще одна общая фабула – «ребенок, костёр, ожоги». Спасатели МЧС убедительно просят: «Родитель! Будьте более бдительны!».

Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов. ТКМ