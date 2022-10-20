В Мозыре объявили проверку систем экстренного оповещения населения

Если в период с 1 по 3 ноября вы услышите такой звук, не пугайтесь, сохраняйте спокойствие. В Гомельской области проходят мероприятия по проверке состояния гражданской обороны. На этот раз будет проводиться комплексная проверка электросирен. Оставайтесь на своих местах и внимательно прослушайте сообщение диспетчера по уведомлению центра оперативного управления. Помните, что в первую очередь звук сирен – это не сигнал к укрытию, а призыв получить необходимую в экстремальной ситуации информацию.