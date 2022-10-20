Профилактика преступлений против жизни, здоровья и половой неприкосновенности несовершеннолетних. Брифинг для журналистов региональных СМИ

В центре внимания – профилактика преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Областной разговор на острую тему проходил в формате видеоконференции. В качестве слушателей – журналисты районных средств массовой информации. Спикеры – представители силового блока, сфер образования и медицины. Специалисты, которые в своей профессиональной деятельности сталкиваются со случаями, о которых не принято громко говорить. Но цифры статистики жестоки: только за первое полугодие 2022-го в Гомельской области 30 детей стали жертвами педофилов. Растет количество преступлений, связанных с развратными действиями в интернете. Важное обращение к современным родителям: контролируйте жизнь ваших детей, особенно, на просторах Всемирной паутины. Чтобы потом не сожалеть об упущенном времени и сломанных детских судьбах.