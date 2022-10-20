Персональная выставка мозырского художника Анатолия Николаевича Наливайко открывается в художественной галерее «Очарованные родным краем»

21 октября в 17:00 в художественной галерее «Очарованные родным краем», которая в центральной библиотеке имени Пушкина, состоится персональная выставка мозырского художника Анатолия Николаевича Наливайко

Для Анатолия Николаевича Наливайко дуб – не просто символ нашего Полесья. На холстах художника появляются деревья-долгожители, которые, как и человек, имеют свой характер. Крыкливы, рамантычны, прыгажун… Такими они показались художнику, такими он и постарался их изобразить. По итогу эти определения становятся названиями картин.

На мини-экспозиции представлено всего 16 картин в жанре реализма. У Анатолия Наливайко к природе особое отношение. Говорит, только она способна по-настоящему тронуть душу. Именно это художник и хочет передать зрителям. Не просто вид одинокого дерева, а его определенное настроение, уникальный образ.

Открытие выставки состоится 21 октября в 17:00 в зале художественной галереи «Очарованные родным краем» при центральной библиотеке. Посетить выставку можно будет до 20 ноября. Вход в галерею свободный.

Екатерина Горбачёва, Юрий Горобец. ТКМ