Открытая диалоговая площадка состоялась в музыкальном колледже. Мероприятие прошло в рамках Недели родительской любви

21 октября белорусы будут отмечать новый государственный праздник – День отца. Между этим днем и днем матери теперь целая праздничная неделя – неделя родительской любви. Это еще одна возможность уделить внимание своим родным и близким. В рамках этой недели в музыкальном колледже прошла открытая диалоговая площадка. Ее инициатором стала Туровская епархия Белорусской Православной Церкви.

Много говорили о важности поддержания семейных ценностей, о сохранении духовных и культурных традиций, и о том, какая помощь сегодня оказывается молодым и многодетным семьям.

Формат мероприятия – диалоговая площадка. А значит, каждый гость мог поделиться своим опытом воспитания детей, задать волнующие вопросы, а также рассказать о поддержке, которую лично ему оказывает государство.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Приписнов. ТКМ