В Гомельской области озимые зерновые посеяли на половине запланированных площадей

В Гомельской области озимые зерновые культуры посеяны на площади 139 тыс. га, или 50% от плана. Мозырский район посеял уже 84%. В то же время Кормянский, Калинковичский, Лоевский, Жлобинский, Житковичский — по чуть более 40%. Под сев озимых зерновых культур в области подготовили почти 205 тыс. га почвы (67% от плана). Цифры по заготовке кормов. Кукурузу на силос в регионе убрали на 141 тыс. га, или 57%. В целом на каждую условную голову скота общественного сектора заготовлено по более чем 21 ц кормовых единиц, это выше уровня прошлого года.

Аграрии убрали 6,9 тыс. га кукурузы на зерно (15% от плана). Намолочено 40,2 тыс. т с урожайностью почти 59 ц/га, что более чем на 11 ц/га выше показателя 2021 год