1 октября включили в Мозыре отопление. Что делать, если после подачи отопления батареи в квартире не греют?

Отопление в жилфонде района стали включать с 1 октября. Однако случается, что батареи в некоторых комнатах квартиры так и остаются холодными, либо еле греют. Коммунальники напоминают, что работы по наладке всех систем производятся еще в течение 10 дней после запуска отопления, по всем вопросам гражданам рекомендуют обращаться в ЖЭУ по месту жительства либо в правление Жилищно-строительного кооператива. По существующим нормативам температура в квартирах должна быть не менее 18 °C.