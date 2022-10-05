Как себя вести, если заблудились в лесу? МЧС напоминает правила

Дождались. Социальные сети буквально разрываются от крепких боровиков, ярких подосиновиков и статных подберезовиков. Многие отправляются в лес за осенним урожаем. В связи с этим Мозырское районное подразделение МЧС напоминает правила поведения в лесу.

МЧС напоминает правила поведения в лесу, если заблудились. Во-первых, старайтесь не поддаваться панике. Будьте спокойны и прислушивайтесь к тому, что происходит вокруг. Возможно, вы услышите проезжающую вдалеке машину. Во-вторых, поищите около себя линии электропередач. Они, как правило, указывают на близость населенного пункта. В-третьих, если рядом есть река, двигаться нужно вниз по течению. Велика вероятность прийти в деревню или поселок – обычно они стоят вдоль рек. Если близится вечер и начинает темнеть, организуйте ночлег. В таком случае лучше поберечь свои силы. Важно напомнить, что с собой в лес необходимо брать мобильный телефон. Если он у вас с собой, звоните в службу спасения по номеру 112. Также вам на помощь может прийти приложение «МЧС Беларуси. Помощь рядом». В нем можно найти советы о том, как эффективно действовать в любых чрезвычайных ситуациях.