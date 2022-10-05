Карина Токарская, Тамара Фицнер и Светлана Бобр. Мозырянок наградят Орденом Матери

Накануне Дня матери президент Беларуси Александр Лукашенко традиционно подписывает Указ о награждении орденом матери женщин, которые родили и воспитали пять и более детей. Этот год не стал исключением,

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №352 о награждении орденом Матери женщин, воспитавших пять и более детей. Среди них и три представительницы нашего района. Это Карина Токарская, Тамара Фицнер и Светлана Бобр. Наград удостаиваются представительницы различных сфер деятельности: работницы промышленных и агропромышленных предприятий, строительной отрасли, финансового и банковского сектора, организаций пищевой промышленности, транспортной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, потребкооперации, торговли и связи, учреждений науки и образования, здравоохранения, культуры, религиозных объединений и домохозяйки.