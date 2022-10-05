Детская поликлиника уже принимает желающих обезопасить своих детей от сезонных заболеваний. Вакцинация

Сезон гриппа и ОРВИ не за горами. Однако болезнь можно предотвратить или, по крайней мере, существенно облегчить ее течение, если сделать нужную прививку. В Беларуси уже стартовала кампания по вакцинации.

1 октября в стране стартовала вакцинация против гриппа. Детская поликлиника уже принимает желающих обезопасить своих детей от серьезного заболевания. Малышей с 6 месяцев и до 3 лет вакцинируют в два этапа половинной дозой с интервалом 3-4 недели. А ребята с 3 лет и старше – получают одну дозу вакцины. В текущем году детское население будут прививать российским «Грипполом». Однако у него, как и у любого другого медицинского препарата, есть противопоказания, при которых прививку сделать не смогут:

Если ребенок будет прививаться в медицинском кабинете учреждения образования, в таком случае, необходимо согласие родителе, после обязательный осмотр врача- педиатра. А чтобы исключить риск аллергической реакции, под наблюдением лучше оставаться еще около получаса после инъекции.

Вакцинация против гриппа в 2022 году будет проходить на фоне продолжающейся коронавирусной инфекции и проводимой против нее вакцинации. Медики рекомендуют не откладывать вакцинацию на потом. Ведь на формирование устойчивого иммунитета нужно около 2 недель.

Екатерина Горбачёва, Юрий Горобец. ТКМ