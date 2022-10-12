Студенческий отряд работает в яблоневом саду «Зари»

Студенты и учащихся Мозыря помогают в уборке урожая. Сейчас отряд работает в яблоневом саду совхоз-комбината «Заря».

Спрос на места в студенческие отряды в последние годы растет. Популярность это движение набирает и среди потенциальных работодателей. Например, активная и энергичная молодежь – хорошее подспорье на уборке урожая. В яблоневом саду «Зари» сейчас горячая пора: фрукты нужно убирать быстро, чтобы отправить на продажу и хранение крепкие сочные плоды.

Быть полезным! Такая мотивация у тех ребят, которым лекции в аудитории заменила работа на свежем воздухе. Программу обещают нагнать, а пока выбирают трудовой опыт, собственный заработок, новые знакомства и живое общение.

Только за первые два дня работы студенты собрали 63 контейнера яблок. В каждом в среднем – 330 килограмм сочных полезных фруктов. К слову, на уборке в яблоневом саду студотряд впервые. Бойцы говорят, после таких поездок появляется особое уважение к людям, работающим на земле.