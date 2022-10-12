Она нашла свое истинное счастье – ведь она мама, бабушка, прабабушка. Мария Алексеевна Мартинович принимает поздравления накануне Дня матери

Скоро мозыряне будут отмечать один из самых трогательных праздников в году – день Матери. А кто-то уже принимает поздравления. Теплые слова и пожелания звучали в адрес Марии Алексеевны Мартинович – мамы, бабушки, прабабушки.

Одна из самых старейших жительниц Козенского сельского совета, многодетная мама, ребенок войны. Мария Алексеевна Мартинович. Родилась, когда началась война. Фашисты убили ее родителей. Маленькая Маша со своей родной сестрой остались сиротами. А заботилась о них папина сестра-подросток, на тот момент ей было всего 14. Так и справлялись они втроем с трудными, холодными и голодными временами. Однако на свою судьбу Мария Алексеевна не злится и не жалуется. Все стало налаживаться, когда она встретила своею любовь, будущего мужа. В 20 лет – свадьба, а в 21 уже молодая, счастливая мама.

Мария Алексеевна очень трогательно рассказывает о своей большой и дружной семье. Признается, она нашла свое истинное счастье – ведь она мама, бабушка, прабабушка. И самое большое ее желание – проводить больше времени с родными. А они, в свою очередь, желание исполняют – Марии Алексеевне скучать не дают, навещают часто. Вот и день Матери – еще один повод собраться всей семьей за большим праздничным столом. И сказать искреннее «спасибо» своему самому близкому и родному человеку.