Смотровая комиссия работала на территории ЖЭУ-4

Особое внимание – одиноко проживающим пенсионерам. Именно эту категорию граждан накануне посещала смотровая комиссия. В списке адресов – несколько квартир в многоэтажке по улице Гагарина. На звонок в дверь откликаются не все, но те, кто открыл, на вопросы отвечают спокойно и уверено. Как оказалось, в этом доме пенсионеры к собственной безопасности относятся трепетно. В единичных случаях отсутствуют автономные пожарные извещатели, но хозяева квартир обещают их установить. Инспекции подверглись также подвалы и чердачные помещения. Смотровые комиссии работают еженедельно. В их составе – представители МЧС, электро- и газнадзора, работники ЖЭУ, медики, соцслужба. Общая цель – провести профилактику и, при необходимости, оказать помощь.