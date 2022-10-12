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Рубрика: Новости

Комитет госконтроля открыл телефонную линию для приема сообщений о фактах завышения цен

12 октября 2022, 17:42

Комитет госконтроля открыл короткий номер 191 для приема сообщений о фактах завышения цен. Позвонив по номеру, граждане могут сообщить информацию о фактах повышения цен на товары и услуги. Представители торговых организаций также могут обратиться на короткий номер 191 в случае поставки продукции производителями по ценам выше сложившихся на 5 октября 2022 года. Информация на короткий номер принимается с 9-00 до 18-00, в том числе и в выходные дни (в воскресенье – до 13-00).
Поступившие сведения будут оперативно проверены и использованы при проведении контрольных мероприятий.

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