Сотрудники патрульно-постовой службы милиции помогли найти потерявшегося гражданина Турции

«На площади Ленина мужчина подходит к мозырянам и просит о помощи». Именно такое сообщение воскресным вечером поступило в Мозырский РОВД. На место сразу прибыл наряд патрульно-постовой службы милиции, мужчину нашли сразу. Выяснили, что помощь нужна гражданину Турции. Мужчина приехал в Беларусь с коллегами, они привезли партию турецкого текстиля. Вечером, гуляя по городу, он отстал от компании и потерялся. Не зная языка и не ориентируясь на местности, поддался сильной панике. Сотрудниками патрульно-постовой службы милиции гражданин Турции был благополучно доставлен к своим землякам.