Жертвы геноцида времен Великой отечественной. В лесном массиве между деревнями Сколодин и Глиница обнаружены останки двух расстрелянных мирных жителей

Белорусская земля хранит страшные тайны Великой Отечественной войны. Очередной факт геноцида выявила прокуратура Мозырского района. Напомним, в апреле 2021 года прокуратора возбудила уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы великой отечественной войны и послевоенный период. Очередной . уже подтвержденный факт выявлен на территории Мозырского района.

Осовецкое лесничество – массив между деревнями Сколодин и Глиница. Участок оцеплен желтой лентой. Работают поисковики, прокуратура, судебная экспертиза. Это место – новый факт геноцида белорусского народа во время великой отечественной. В результате раскопок обнаружено два тела.

Кажется, о тех жутких событиях, которые пришлось пережить белорусам во время Великой Отечественной войны, уже все изучено. Однако новые факты даже спустя почти 80 лет продолжают всплывать в буквальном смысле из-под земли. Кто эти люди? Назначена экспертиза, определят пол, возраст, причину гибели. Но уже сейчас, по фрагментам одежды, по положению тел, известно – это расстрелянные мирные жители. Параллельно с поднятием тел в глиницком массиве идет поисковая работа и в Скрыгалове. Местная жительница указала возможное место расстрела и захоронения своих земляков.

Сколько таких расстрельных мест по всей Беларуси, по нашему району? Фраза «ворошить» прошлое обретает новый смысл. Установить все факты геноцида. В память тех, кто погиб. Для нас, чтобы помнили.

Выдвигаясь к месту раскопок, на окраине поля возле Сколодин заметили две могилы. Прокуратура обратилась к местным краеведам-школьникам, чтобы постарались узнать как можно больше о судьбе тех, кто здесь покоиться. Чтобы на табличках крестов появились их имена. Уже сейчас досконально известно – это жертвы Великой отечественной.