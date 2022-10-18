Сотрудники ГАИ проведут республиканскую профилактическую акцию «Сохрани себе жизнь!»

С наступлением осени световой день становится все короче. И это негативно сказывается на дорожной обстановке. Самые незащищенные категории – пешеходы и велосипедисты. Самые распространенные нарушения среди пеших участников – не использование световозвращающих элементов в темное время суток или нахождение на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения.

К слову, за 9 месяцев на дорогах Гомельщины с участием пешеходов и велосипедистов произошло 114 ДТП, в которых 22 человека погибли и 99 получили травмы различной степени тяжести. Из общего числа в темное время суток произошло 44 дорожных происшествия, где погибло 14 человек и 33 были травмированы. Чтобы предупредить такого рода ДТП с участием пешеходов и велосипедистов, а также с целью популяризации использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости в темное время суток, сотрудники ГАИ на территории всей страны с 18 по 28 октября проведут республиканскую профилактическую акцию под названием «Сохрани себе жизнь!».

Стражи дорог будут отрабатывать аварийно-опасные участки, где наиболее часто совершаются наезды на пешеходов и велосипедистов. Кроме того, особый акцент сотрудники ГАИ будут делать на разъяснении нововведений в ПДД, которые вступают в законную силу с 27 октября этого года.