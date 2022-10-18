Пьяная драка произошла накануне в одном из городских баров

В оперативно-дежурную службу Мозырского РОВД поступило сообщение о пьяной драке возле городского бара «Тройка». На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы милиции. Выяснилось, что двое сильно выпивших граждан мешали отдыхать двум коллегам. В ходе словесной перепалки между ними завязалась драка, после чего хулиганы скрылись. Понадобилось меньше часа, чтобы их отыскать. Зачинщиками ссоры оказались нигде не работающие 23 летний мозырянин и 22 летний житель Калинковичского района. Подозреваемые вели себя агрессивно, милиционерам пришлось применить к ним физическую силу и специальные средства. В отношении граждан возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Оба задержанных помещены в изолятор временного содержания.