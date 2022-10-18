Татьяне Андреевне Колосовской 85. Живет в Рудне, родилась в Скыгалове. За долгую жизнь повидала многое. И радости, и горе. Но один случай из далекого-далекого детства вспышкой врезался в память. Девчонкой видела, как вели группу людей на расстрел. Расстрельная яма шевелилась еще три дня. Ребенок войны. Один из немногих оставшихся в живых свидетелей ужасов великой отечественной. Воспоминания Татьяны Андреевны легли в основу летописи геноцида. Опрос местных жителей, работа в архивах. Еще один случай геноцида не канул в Лету. Очередное захоронение обнаружено возле Скрыгалова.
Кому принадлежат останки? Ответ даст судебная экспертиза. Поисковики поднимают из земли фрагменты человеческих тел, а вместе с ним – пласт правды о тех ужасах, что творили фашисты на нашей земле. Говорят, подходят местные, рассказывают о новых, ранее неизвестных фактах расстрела своих земляков. Полина Викеньтьевна Черевко та самая женщина, которая сообщила о могиле в лесном массиве. Цветы – деду ее мужа. Именно он покоится в одинокой могиле в лесу.
Яков Рудько. Погиб, спасая от голода своих односельчан. Захоронение поставят на государственный учет. А школьники Скрыгалова возьмут над могилой шефство. История Якова Рудько станет одной из тысяч историй женщин, детей, стариков. Невинных жертв далекой войны, жертв геноцида.
Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Очередной факт геноцида выявила прокуратура
Татьяне Андреевне Колосовской 85. Живет в Рудне, родилась в Скыгалове. За долгую жизнь повидала многое. И радости, и горе. Но один случай из далекого-далекого детства вспышкой врезался в память. Девчонкой видела, как вели группу людей на расстрел. Расстрельная яма шевелилась еще три дня. Ребенок войны. Один из немногих оставшихся в живых свидетелей ужасов великой отечественной. Воспоминания Татьяны Андреевны легли в основу летописи геноцида. Опрос местных жителей, работа в архивах. Еще один случай геноцида не канул в Лету. Очередное захоронение обнаружено возле Скрыгалова.