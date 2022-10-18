Аллея отцов появится в Мозыре. Экологический проект реализует ДШИ №2. Посадка пройдет в рамках Недели родительской любви

Экологическая акция, которая объединит поколения, пройдет в Мозыре 21 октября. В Беларуси будут праздновать День отца, а возле дома №10 по бульвару Юности символично будет заложена «Аллея отцов». Посадку инициировали в детской школе искусств №2, участниками проекта станут ее педагоги и воспитанники, а также их родители. Напомним, с 14 по 21 октября в стране проходит Неделя родительской любви. В течение семи дней организована череда различных мероприятий, посвященных укреплению института семьи.